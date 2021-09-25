Таруса, Калужская область, 25 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Более 300 человек приняли участие в традиционном деловом вечере калужского Клуба инвесторов, состоявшегося в Тарусе 24 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На заседании регионального Клуба инвесторов выступил директор департамента минпромторга РФ Виталий Хоценко

Участниками мероприятия стали руководители области и компаний, реализующих свои проекты в регионе, а также потенциальные инвесторы. Несмотря на пандемию, Калужская область не снижает темпы привлечения инвестиций и наращивает объемы промышленного производства. Только за 2021 год в Калужскую область пришли 12 компаний с инвестпроектами на 70 млрд рублей. Директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления минпромторга РФ Виталий Хоценко сообщил, что Калужская область заняла второе место в рейтинге эффективности промышленной политики регионов в 2020 году.

«Новые механизмы поддержки региональной промышленной политики со стороны федерального центра помогут и дальше успешно поддерживать благоприятный инвестиционный климат в регионе. Для того, чтобы область крепла и калужанам жилось лучше», — отметил Виталий Хоценко .

На вечере губернатор области Владислав Шапша вручил паспорт Российской Федерации Флоранс Жерве д’Альден — руководителю компании «Фея роз». Организация, основанная француженкой в 2008 году — уникальный в России производитель и импортер душистых пионовидных роз. Флоранс Жерве д’Альден живет и работает в России около 30 лет, из них 15 — в Калужской области.

В рамках заседания Клуба состоялся ряд рабочих встреч. С руководством одной из компаний общественного питания Владислав Шапша обсудил реализацию благотворительного проекта в создание в новом корпусе Детской областной больницы бесплатной семейной гостиницы.