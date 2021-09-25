Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Юрий Сёмин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом стало известно 25 сентября.

Fc-rostov.ru Юрий Сёмин

Решение об отставке Сёмина было принято после встречи наставника и президента жёлто-синих Арташеса Арутюнянца. Тренера поблагодарили за отклик и согласие принять команду в непростой период.

«Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся тёплые и хорошие отношения», — сказал Арутюнянц.