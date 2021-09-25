Новосибирск, , 14:32 — REGNUM Новосибирские депутаты на заседании 10-ой сессии внесли изменения в структуру совета депутатов города и избрали нового заместителя председателя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горсовета.

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«Депутаты приняли решение изменить структуру совета депутатов — вместо трёх заместителей председателя теперь будет четыре. Новый вице-спикер будет работать на неосвобождённой основе — без оплаты из бюджета», — уточнили в горсовете.

По итогам тайного голосования, депутат Евгений Лебедев (ЛДПР) был избран новым заместителем председателя совета депутатов Новосибирска.