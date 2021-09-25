Томск, 25 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Томский футбольный клуб «Томь» переиграл краснодарскую команду «Кубань» в матче в матче тринадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Труд» в Томске и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей гол забил полузащитник Илья Кубышкин, отличившийся на 16-й минуте. У «Кубани» голами отличились нападающий Максим Лаук, забивший на 1-й минуте, и защитник Сослан Таказов, который отправил мяч в собственные ворота на 60-й минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Томи» стало 17 очков, команда находится на восьмом месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Кубани» в активе восемь очков и предпоследнее, двадцатое место.