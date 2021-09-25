Вашингтон, 25 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Главные роли в новом фильме режиссёра Джона Уоттса получили актёры Джордж Клуни и Брэд Питт. Об этом пишет ужурнал The Hollywood Reporter.

Цитата к/ф «Одиннадцать друзей Оушена». реж.Стивен Содерберг. 2001. США Джордж Клуни

По данным журнала, режиссёр последней трилогии «Человека-паука» Джон Уоттс начал работу над новым проектом. Новый фильм в жанре триллер ещё не получил название, но за него соперничают крупнейшие студии, включая Sony, Lionsgate, Apple, Netflix, Amazon, Annapurna, Universal, MGM и Warner Bros.

Известно, что Уоттс сам напишет сценарий, а главные роли в фильме исполнят Джордж Клуни и Брэд Питт. Предполагается, что гонорары обоих актёров могут превысить $20 млн. Клуни и Питт также выступят в роле сопродюсеров.

Сюжет нового фильма не раскрывается. Известно, что фильм расскажет о двух специалистах, получивших один и тот же заказ.

Клуни и Питт впервые появились вместе на большом экране в фильме «Одиннадцать друзей Оушена». Позже они снялись ещё в двух фильмах этой серии, а также в триллере «После прочтения сжечь».