В Свердловской области выявили уже более 136 тыс. ковид-пациентов
Екатеринбург, 25 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Свердловской области 24 сентября обнаружили ещё 518 носителей коронавируса. Об этом 25 сентября сообщает оперштаб.
Сdc.gov
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Из них 251 в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировали уже 136 314 случаев коронавирусной инфекции.
Вылечились 125 732 пациента. Как сообщало ИА REGNUM, от COVID-19 в области скончались уже 6089 человек.