Кемерово, 25 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Кемерове реализация интеллектуальной транспортной системы (ИТС) по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведётся с прошлого года. До конца 2021 года планируется установить четыре табло, на которых будет появляться информация о состоянии дорожного движения, о нестандартных ситуациях на городских магистралях, в том числе о ДТП. Об этом сообщает мэрия города.

Камера на дороге

«Табло переменной информации будут установлены на въезде в город со стороны Мазурово, въезде со стороны Промышленной, на ул. Инициативная, 87 и пр. Кузнецкий, 118, — уточнили власти. — В этом году на улицах Терешковой и Тухачевского установлены детекторы транспорта, которые автоматически регулируют длительность фаз для оптимизации пропускной способности на перекрёстках. Кроме того, на 56 участках улично-дорожной сети Кемерова в этом сезоне установлены камеры видеонаблюдения, заменены дорожные контроллеры на 29 на светофорных объектах».

Отметим, что проект реализуется поэтапно до 2024 года.