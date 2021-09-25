Вашингтон, 25 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. ВВС США вывели из боевого состава 17 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, так как эти самолеты порядком поизносились, а и ремонт и модернизация крайне дороги. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщило американское командование глобального удара.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-1B

B-1B Lancer — американскийсверхзвуковойстратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Разработан этот бомбардировщик был в 1970−80-х годах компанией Rockwell International. На вооружение самолеты стали поступать с 1985 года.

Изначально самолет создавался в качестве носителя ядерного оружия для замены B-52, однако в начале 1990-х началось переоборудование самолётов B-1 для оснащения их обычными вооружениями.

В окончательной версии бомбардировщика (B-1B) реализована концепция маловысотного прорыва ПВО посредством полёта на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. Всего было произведено 100 единиц B-1B Lancer.