Кемерово, 25 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Кемерове прививки от COVID-19 сделали около 183 тысяч горожан. Такие данные приводит мэрия города.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«Общее количество прошедших вакцинацию жителей областного центра 182 977 человек, в том числе 45 263 — в возрасте старше 60 лет», — уточнили в городской администрации.

Власти напомнили, что поставить прививки от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией.