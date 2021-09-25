Чита, 25 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. За период с 13 по 20 сентября 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на яйца куриные, консервы мясные для детского питания составил — 3,6%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

Немного меньше подорожали: крупа гречневуая-ядрица — 2,8%, мука пшеничная — 2,2%, огурцы свежие — 2,1%, масло сливочное — 2%, консервы овощные для детского питания, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 1,1%, сыры сычужные твердые и мягкие — 0,9%, говядина (кроме бескостного мяса) — 0,7%, маргарин — 0,6%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности — 0,5%, свинина (кроме бескостного мяса) — 0,4%, мясо кур охлажденных и мороженых — 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае потребительские цены на товары и услуги в августе по сравнению с июлем 2021 года выросли на 0,6%. Продукты питания за месяц подешевели на 0,2%.

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