Пермь, 25 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Пермском крае назначили временного главу регионального управления СКР. Им стал заместитель руководителя Дмитрий Анащенко, пишут СМИ.

Фото: perm.sledcom.ru Дмитрий Анащенко

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Пока он находится в статусе исполняющего обязанности. В нём он будет пребывать до назначения нового руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во главе структуры был Сергей Сарапульцев. 23 сентября стало известно о его гибели. По предварительным данным, он покончил с собой.