Париж, 25 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий и итальянский полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Марко Верратти смогут выйти на игровое поле в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с командой «Манчестер Сити». Об этом 25 сентября сообщает L`Equipe.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

По данным источника, оба футболиста смогут восстановиться от полученных ими травм и попасть в заявку на матч Еврокубка с английской командой.

При этом Месси не участвовал в матче седьмого тура французской Лиги 1 с командой «Мец» (2:1) из-за ушиба кости левого колена, который он получил в игре с «Лионом». Верратти же из-за травмы не выходил на игровое поле с 5 сентября.

Отметим, матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона между командами «ПСЖ» и «МС» состоится в Париже 28 сентября и начнется в 22:00 мск. Ответная игра пройдет в Манчестере 4 октября.