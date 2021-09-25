Людиново, Калужская область, 25 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Калужской области на территории Людиновского лесничества 25 сентября волонтёры из ООО «Кроношпан Калуга» и школьники совместно высадили более пяти тысяч сосен на площади 1,3 га, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области На территории Людиновского лесничества высадили более пяти тысяч сосен на площади 1,3 га

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В восстановлении калужских лесов лидируют Юхновский, Медынский, Козельский и Хвастовичский районы.

«С начала текущего года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» искусственное лесовосстановление и лесоразведение выполнено на площади более 1,5 тысяч га. Задают тон в этой работе Юхновское, Медынское, Еленское и Козельское лесничества», — отметил Владимир Жипа.