Горно-Алтайск, 25 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались трое жителей Горно-Алтайска 41, 69 и 84 лет, а также 53-летняя жительница Майминского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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По заключению патологоанатомов, причиной смерти пациентов стало заражения коронавирусом и тяжёлая двусторонняя пневмония лёгких.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 390 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 343 — от COVID-19, 47 — от иных причин», — отметили в оперштабе.