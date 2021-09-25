Иркутск, 25 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Приангарье за 8 лет (с 2011 по 2019 г.) средний жизненный срок увеличился на 3,7 года и приблизился к отметке в 70 лет. Однако коронавирус оборвал эту благоприятную тенденцию. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Лобачев Владимир Кладбище

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Также известно, что в 2020 году средний срок, отмеренный жителям Иркутской области, сократился (более чем на год) и составил 68,3 года. Женский «век» по-прежнему длинней мужского. Среди преодолевших вековой рубеж преобладают женщины, их — 73% общего числа лиц данного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4877 человека, причём 13 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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