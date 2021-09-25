Москва, 25 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Запуск первого космического аппарата серии «Скиф» позволит России закрепить орбитальную позицию для развёртывания космической системы. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Popmech.ru Система спутников

Ранее в ИСС им. Решетнева сообщили о начале изготовления первого спутника серии «Скиф». Запуск этого аппарата запланирован на осень 2022 года.

«Первым запуском «Скифа» мы закрепим за собой необходимую орбитальную позицию, которая потребуется для развёртывания полноценной орбитальной группировки», — отметил Рогозин.

Спутниковая система «Скиф» будет использоваться для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. В группировку войдут 12 спутников этой серии. Планируется, что из развёртывание будет завершено в 2028 году.

«Скиф» является частью программы «Сфера», анонсированной в 2018 году. Эта программа призвана объединить в единую систему все российские космические аппараты на околоземной орбите.