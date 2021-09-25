Чита, 25 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Забайкальские полицейские обнародовали итоги профилактической операции «Мак-2021»: только за летние месяцы у граждан обнаружилось 286 килограммов наркотических веществ. Об этом информирует ГУ МВД РФ по региону.

МВД РФ Обнаружение наркотиков в Забайкалье

Вместе с коллегами из других правоохранительных структур полицейские выявили почти 600 наркопреступлений, пресекли 53 факта перевозки запрещенных веществ и культивации конопли. Основная часть изъятых наркотиков также относится к каннабиноидной группе. В результате возбуждено более 430 уголовных дел, свыше половины которых — по тяжким и особо тяжким составам.

К административной ответственности привлечены около 700 забайкальцев.

Как сообщало, за 5 месяцев 2021 года в Забайкалье зарегистрировано 576 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ.

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