Мадрид, 25 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Немецкий полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Тони Кроос может в ближайшем времени снова выйти на игровое поле. Об этом 25 сентября сообщает Marca.

Steindy Тони Кроос

По информации источника, 31-летний футболист полностью восстановился от травмы. При этом в августе игрок испытывал боли в паховой области и в начале сезона не выходил в составе мадридцев на игровое поле.

Ближайший матч «Реал» сыграет 25 сентября с командой «Вильярреал», матч начнется в 22:00 мск.

Отметим, в прошлом сезоне Тони Кроос сыграл в составе мадридского клуба в 42 матчах и отличился в них тремя голами, а также 12 результативными передачами.