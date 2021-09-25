Киев, , 13:45 — REGNUM Украина должна помнить, что обретение членства в НАТО не является признаком военной силы, заявила на конференции временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, в целом США придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года, в которой говорится, что Украина в перспективе будет членом НАТО.

Квин отметила, что интеграция в НАТО в первую очередь является отражением сильного демократического общества, которое верит в ряд принципов — «равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы».

Вместе с тем представитель Белого дома воздержалась от любой конкретики по этому вопросу.

Ранее в МИД Украины заявили, что в настоящий момент нет понимания, когда именно Киев официально получит ПДЧ НАТО. Глава ведомство Дмитрий Кулеба отметил, что процесс евроатлантической интеграции Украины растянулся «уже неприлично долго» и сейчас Киев ведёт «откровенный разговор» с руководством альянса о том, что интеграция не может быть бесконечной.