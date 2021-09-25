Кемерово, 25 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В центре Новокузнецка пожарные провели учения в торгово-развлекательном комплексе. Об этом сообщает кузбасское управление МЧС РФ.

МЧС РФ по Кемеровской области Учения

«По легенде учения, пожар произошёл в помещении ресторана на третьем этаже. Сильное задымление, по замыслу учения, отрезало нескольких человек от путей эвакуации, и люди не смогли покинуть помещение. Для управления силами и средствами на месте был создан оперативный штаб, который направил прибывающие звенья газодымозащитников на спасение людей и ликвидацию возгорания. В ходе разведки люди были найдены и выведены на свежий воздух с использованием специальных спасательных устройств, а также с применением высотной техники. Условный пожар вскоре был ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе учений персонал торгового центра отработал взаимодействие со специалистами МЧС России и другими оперативными службами на случай возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей.

В учениях было задействовано восемь единиц пожарной техники и 37 человек личного состава.