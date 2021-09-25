Санкт-Петербург, 25 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге зафиксировано 1907 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 25 сентября в городском оперштабе. Это на 33 случая больше, чем за предыдущие сутки.

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Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге снизилась на девять случаев и составила 50 летальных исходов за 24 сентября. За минувшие сутки выздоровели от ковида 1508 человек, на 184 человека больше, чем сутками ранее.

За сутки рошли обследование на коронавирус 28 005 человек.

Напомним, все коронавирусные ограничения в Петербурге продлены по 31 октября.