Санкт-Петербург, 25 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) на конгрессе организации в Санкт-Петербурге избран президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф. Об этом 25 сентября сообщает «Матч ТВ».

(сс) jill111 Хоккей

В последнем раунде выборов Тардиф боролся с президентом Немецкого хоккейного союза Францем Райндлем и смог набрать 67 голосов (63,21%), в то время, как его оппонент набрал только 39 голосов (36,79%).

При этом глава IIHF швейцарец Рене Фазель, который был президентом организации с 1994 года, покинул этот пост.

Отметим, также на пост президент IIHF также были претендентами глава Датской хоккейной ассоциации Хенрик Бах-Нильсен, вице-президент Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров и вице-президент Чешской хоккейной федерации Петр Бржиза.