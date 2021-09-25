Новосибирск, 25 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области внесены важные измененияв правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Цитата из к/ф «Старик и море». реж Джон Стерджес. 1958. США В лодке

«Благодаря данным поправкам правила приведены в соответствие с всероссийским законодательством, а также стали более понятны и структурированы для граждан региона», — уточнили в ведомстве.

Так, введены ограничения на скорость движения судов. Кроме того, официально закреплены правила пользования маломерными судами особой конструкции (аэроботы, суда на воздушной подушке и т.д.).

Теперь в правилах для судоводителей более наглядно указано на все правила обеспечения безопасности людей на маломерных судах, которые определены действующим законодательством.