Сочи, Краснодарский край, 25 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Главный приз конкурса «Короткий метр» фестиваля «Кинотавр» получила работа «Хорошая девочка Лида» режиссёра Антона Елисеева. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Ivanaivanova На «Кинотавре»

Студент третьего курса режиссёрского факультета ЕГТИ Антон Елисеев представил на фестиваль свою дебютную работу в качестве режиссёра. Именно её жюри фестиваля признало лучшим короткометражным фильмом.

Диплом жюри в этой категории «За чистоту и точность» также получили режиссёры Соня Райзман за короткометражку «Герой» и Настя Коркия за работу «Почти весна».

Фестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи 18 сентября. Победители основного конкурса будут объявлены на закрытии фестиваля 25 сентября. Закроет фестиваль фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», удостоенный Гран-при программы авторского кино «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале.