Рубцовск, Алтайский край, 25 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Алтайские спасатели рассказали о серьезном пожаре, произошедшем сегодня, 25 сентября, в Рубцовске.

backalleytaxes.com Пожар

Сообщение о пожаре по улице Павлова поступило в службу спасения в первом часу дня. На момент прибытия пожарных было сильное задымление в одной из квартир двухэтажного дома. Газодымозащитники немедленно приступили к эвакуации людей, из опасной зоны вывели четверых человек. Никто не пострадал.

Пожару не дали развиться, огонь был оперативно потушен. Выгорел пол, домашние вещи на площади около одного квадратного метра. На месте работали два пожарных расчёта.

Напомним, за последние сутки, 24 сентября, в Алтайском крае произошло 15 пожаров.