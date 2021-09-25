Саратов, 25 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Дистанционное обучение вводится в образовательных организациях всех крупных населенных пунктов Саратовской области из-за подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил исполняющий обязанности министра образования региона Михаил Орлов.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

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Сообщается, что на дистант переводятся школьники всех крупных населенных пунктов Саратовской области как минимум на две недели — до 11 октября.

Орлов уточнил, что на дистанционное обучение переходят школьники Саратова, Энгельса, Вольска, Маркса, Хвалынска, Ртищево, Пугачева, Аркадака, Красного Кута, Калининска, Петровска, а также рабочих поселков Татищево, Самойловка, Базарный Карабулак, Мокроус, Лысые горы, Дергачи, поселка Светлый, села Балтай.

Чиновников назвал эту меру вынужденной, нацеленной на сохранение здоровья детей и педагогов, а также нормализацию эпидемиологической ситуации в регионе.