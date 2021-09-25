Санкт-Петербург, 25 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Молодой водитель автомобиля BMW вечером 24 сентября сбил в самом центре Петербурга двух девушек. Одна из пострадавших получила тяжелые травмы. Идет проверка, после которой может быть возбуждено уголовное дело.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток на Невском проспекте

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 23:20 на Невском проспекте у дома 56 22-летний водитель совершил наезд на двух пешеходов, девушек 22 и 25 лет.

Первая госпитализирована в состоянии средней тяжести, вторая — в тяжелом состоянии. «По факту происшествия проводится проверка», — добавили в Главке МВД.