Новосибирск, 25 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1763 пациента, в том числе 39 детей. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в отделениях реанимации находятся 170 человек, на ИВЛ — 26 пациентов.

Всего в регионе сделано 2 498 724 теста на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ещё двенадцать новосибирцев стали жертвами коронавируса.