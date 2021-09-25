Краснодар, 25 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. На матч девятого тура Российской Премьер-Лиги с участием футбольных клубов «Краснодар» и «Сочи» сможет прийти 30% зрителей от общей вместительности стадиона. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

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При этом уточняется, что на стадион смогут пройти болельщики, которые прошли вакцинацию от COVID-19 и получили соответствующий QR-код на портале «Госуслуги». Также указывается, что ПЦР-тест на SARS-CoV-2 не считается действительным и не будет основанием для прохода на матч.

Отметим, девятого тура РПЛ с участием «Краснодара» и «Сочи» состоится 26 сентября на домашнем поле краснодарской команды и начнется в 19:00 мск.