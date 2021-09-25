Байкальск, Иркутская область, 25 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» по поручению президента России Владимира Путина разработан стратегический мастер-план развития Байкальска (Иркутская область). Подробности с рабочей встречи губернатора Приангарья Игоря Кобзева и председателя госкорпорации развития ВЭБ. РФ Игоря Шувалова сообщает пресс-служба областного правительства.

Целлюлозно-бумажный комбинат. Байкальск

Глава региона отметил важность решения экологических проблем Байкальска, а также комплексного развития застроенных территорий города, в том числе переселение из ветхого и аварийного жилья, которое составляет на сегодняшний день около 70 тысяч квадратных метров.

Острым вопросом является реконструкция инженерной инфраструктуры, которая имеет высокую степень износа, частично находится в аварийном состоянии.

«Реализация мероприятий мастер-плана в первую очередь нацелена на повышение качества жизни горожан и их благосостояния, обеспечение инвестиционной и туристической привлекательности города, а также сохранение уникальной экологии территории.

Задача — превратить Байкальск в экологически чистый комфортный для жизни, современный город, способный при этом стать ключевым туристическим центром на Байкале. Большое внимание в этой связи уделяется расчистке и развитию бывшей промплощадки БЦБК», — отметил Игорь Шувалов.

Как сообщало ИА REGNUM, многие годы Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат отравлял байкальские берега шлам-лигнином, золошлаками, а также коммунальными отходами. Но и после закрытия, на котором еще несколько лет назад настоял российский президент Владимир Путин, проблемы никуда не делись.

Значительный вред окружающей среде наносят карты-накопители и очистные сооружения промышленных стоков, которые представляют собой брошенную систему железобетонных резервуаров и сетей, зданий и сооружений.

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