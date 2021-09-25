Екатеринбург, 25 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали 40 случаев смерти от COVID-19. Об этом 25 сентября сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее в регионе ежесуточные показатели смертности были ниже этой цифры. С начала пандемии от данного заболевания скончались в регионе уже 6 089 пациентов.

683 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. 327 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести пребывают 4419 пациентов.