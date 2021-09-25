Новосибирск, 25 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 сентября, за минувшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 173 случая.

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«Скончались ещё двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 38 лет, 40 лет, 55 лет, 62 года, 77 лет и женщины в возрасте 35 лет, 73 года, 80 лет, 87 лет, 87 лет, 89 лет, 90 лет. Всего в регионе умерли 2927 человек»,— сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 62 703 случая заражения коронавирусом (+168 за сутки), в том числе у 5125 детей; 50 041 пациент полностью выздоровел (+110 за сутки).