Калуга, 25 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 120 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 сентября. Днём ранее, 24 сентября, в регионе было зарегистрировано 118 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 590 человек, 44 943 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 687 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.