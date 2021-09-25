Салехард, 25 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 24 сентября обнаружили ещё 97 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии по 25 сентября в регионе выявили 49 968 заразившихся. Вылечились пока 48 113.

Госпитализированы 569 пациентов. От COVID-19 скончались ещё три человека, а за весь период пандемии уже 682.