Лондон, 25 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Исполнительным продюсером следующего сезона британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто» станет писатель Расселл Ти Дейвис. Об этом сообщает телеканал BBC.

Алена Соколова ИА REGNUM Два Доктора Кто

Дейвис займёт кресло шоураннера в 2023 году. Он сменит в этой должности Криса Чибнела, работавшего над сериалом с 2016 года.

Оригинальный сериал BBC «Доктор Кто» шёл с 1963 по 1989 года. В 2003 году телерадиокомпания начала работу над перезапуском этого проекта.

Одним из исполнительных продюсеров новой версии сериала стал Расселл Ти Дейвис. Он работал над шоу пять лет, курируя работу двух актёров в роли Доктора (Кристофера Экклстона и Дэвида Теннанта).

Обновлённый сериал «Доктор Кто» вышел в 2005 году, новые сезоны выходят по настоящее время. Этот проект попал в Кингу рекордов Гиннеса как самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал.