Краснодар, 25 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. На неопределенный срок из-за неблагоприятных погодных условий перенесена первая гонка этапа серии автогонок серии «Формула-2» в Сочи. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба гоночной серии.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Дождь

Уточняется, что гонка должна была стартовать в 10:30 мск и вначале было принят решение отложить заезд, а затем — перенести его

При этом ранее 25 сентября в Сочи начались ливневые дожди.

Как сообщил ИА REGNUM, ранее российский резервный пилот французской команды «Альпин» Даниил Квят заявил, что в случае, если во время российского этапа автогонок серии «Формула — 1» в Сочи будет дождь, гонка может получиться очень интересной.