Первую гонку «Формулы-2» в Сочи перенесли из-за дождя
Краснодар, 25 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. На неопределенный срок из-за неблагоприятных погодных условий перенесена первая гонка этапа серии автогонок серии «Формула-2» в Сочи. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба гоночной серии.
Булатова Екатерина ИА REGNUM
Дождь
Уточняется, что гонка должна была стартовать в 10:30 мск и вначале было принят решение отложить заезд, а затем — перенести его
При этом ранее 25 сентября в Сочи начались ливневые дожди.
Как сообщил ИА REGNUM, ранее российский резервный пилот французской команды «Альпин» Даниил Квят заявил, что в случае, если во время российского этапа автогонок серии «Формула — 1» в Сочи будет дождь, гонка может получиться очень интересной.