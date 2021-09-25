Пермь, 25 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В аэропорту Перми при досмотре багажа обнаружили подозрительное устройство. Об этом сообщили журналистам представители воздушной гавани.

(сс) Oleg Abarnikov Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

Сотрудников и пассажиров временно эвакуировали. Гражданина, у которого его нашли, вывели из терминала. Правда, на привокзальной площади выяснилось, что опасения проверяющих были напрасны.

Пассажиры и сотрудники были снова запущены в аэровокзал. «Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, самолёты принимаются и отправляются по расписанию», — добавили в пресс-службе.