Сотрудников и пассажиров аэропорта Перми эвакуировали
Пермь, 25 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В аэропорту Перми при досмотре багажа обнаружили подозрительное устройство. Об этом сообщили журналистам представители воздушной гавани.
(сс) Oleg Abarnikov
Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)
Сотрудников и пассажиров временно эвакуировали. Гражданина, у которого его нашли, вывели из терминала. Правда, на привокзальной площади выяснилось, что опасения проверяющих были напрасны.
Пассажиры и сотрудники были снова запущены в аэровокзал. «Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, самолёты принимаются и отправляются по расписанию», — добавили в пресс-службе.