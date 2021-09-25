Иркутск, 25 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Иркутском доме-интернате N2 произошло ЧП: скончался один из воспитанников. Как сообщает сегодня, 25 сентября, минздрав региона, инцидент произошёл ещё 23 сентября. Реанимационные мероприятия не помогли.

(сс) Homoatrox Скорая помощь

Когда сотрудники скорой помощи прибыли на вызов, ребенок находился в критическом состоянии. Все реанимационные мероприятия проводились медиками скорой помощи. Отметим, что реанимобиль был оснащён всем необходимым для транспортировки тяжёлых пациентов. Однако спасти мальчика не удалось.

«К сожалению, у ребёнка был большой комплекс заболеваний, которые повлияли на неблагоприятный исход. Министерством здравоохранения Иркутской области принято решение о проведении проверки в отношении всех медицинских организаций, причастных к этой ситуации.

По результатам проверки будут сделаны выводы о выполнении действующих порядков и стандартов, маршрутизации, преемственности при оказании медицинской помощи», — пояснил глава регионального минздрава Яков Сандаков.

По данному факту проведено экстренное совещание. Участие в нем приняли главные врачи медучреждений, причастных к ситуации, главные внештатные специалисты и представители администрации дома-интерната.