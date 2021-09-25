В Приангарье проводят проверку по факту смерти воспитанника дома-интернета
Иркутск, 25 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Иркутском доме-интернате N2 произошло ЧП: скончался один из воспитанников. Как сообщает сегодня, 25 сентября, минздрав региона, инцидент произошёл ещё 23 сентября. Реанимационные мероприятия не помогли.
Когда сотрудники скорой помощи прибыли на вызов, ребенок находился в критическом состоянии. Все реанимационные мероприятия проводились медиками скорой помощи. Отметим, что реанимобиль был оснащён всем необходимым для транспортировки тяжёлых пациентов. Однако спасти мальчика не удалось.
«К сожалению, у ребёнка был большой комплекс заболеваний, которые повлияли на неблагоприятный исход. Министерством здравоохранения Иркутской области принято решение о проведении проверки в отношении всех медицинских организаций, причастных к этой ситуации.
По результатам проверки будут сделаны выводы о выполнении действующих порядков и стандартов, маршрутизации, преемственности при оказании медицинской помощи», — пояснил глава регионального минздрава Яков Сандаков.
По данному факту проведено экстренное совещание. Участие в нем приняли главные врачи медучреждений, причастных к ситуации, главные внештатные специалисты и представители администрации дома-интерната.