Москва, 25 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлен 22 041 новый случай заражения коронвирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 22 041 новый случай заражения выявлен во всех 85 регионах России. При этом только 8,7% новых случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 822 человека. Выздороветь от COVID-19 смогли 16 325 человек.

Рост уровня заражения коронавирусом наблюдается в Москве — 3211 за сутки. В Санкт-Петербурге — 1907, в Московской области — 1106.

Напомним, что в Роспотребнадзоре заявили о том, что намерений вводить дополнительные жесткие ограничения из-за пандемии пока нет.