Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 25 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. На Ямале туман в Новом Уренгое повлёк изменения в движении самолётов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Andrey Filippov Туман

Воздушные суда трёх авиакомпаний посадили на запасном аэродроме, в Надыме. Лайнеры летели из Москвы, Челябинска и Самары.

Новоуренгойская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле с целью недопущения нарушений прав пассажиров, сообщает ведомство.