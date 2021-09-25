Черногорск, Хакасия, 25 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Хакасии жителя города Черногорск признали виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла 15 августа 2020 года на трассе «Енисей».

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Находясь за рулём иномарки, водитель 1985 года врезался в экскаватор. В тяжёлом состоянии мужчина и его 23-летняя пассажирка были доставлены в Абаканскую городскую больницу. Девушка в результате скончалась.

Выяснилось, что в октябре 2019 года обвиняемого лишили водительских прав за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, в момент смертельного ДТП черногорец был пьян.

«По решению Черногорского городского суда фигурант приговорён к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в сумме 200 тысяч рублей и лишением права управления сроком на три года», — отметили в ведомстве.

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