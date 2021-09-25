Барнаул, 25 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Алтайском крае сложились неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, в ближайшие трое суток (5, 26 и 27 сентября) пройдут небольшие, местами умеренные дожди, ночью — с мокрым снегом.

Светлана Шаповалова Метель. Алтайский край

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Ветер сильный, местами порывы до 13−17 метров в секунду. Ночные температуры будут колебаться от — 3 °C до +2 °C. При прояснении возможно похолодание до — 8 °C. Днем воздух прогреется от +3°C до +12°C градусов.

В последующие двое суток ветер сменит направление на северо-западное и несколько ослабеет: не более 3−9 метров в секунду с порывами до 13−14 метров в секунду. Такая погода в целом будет способствовать сохранению высокой, а в Целинном районе — чрезвычайной пожароопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский гидрометцентр обнародовал штормовое предупреждение на 24 — 27 сентября.

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