Киев, 25 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одной из руководительниц Партии Шария, сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.

Анатолий Шарий Анатолий Шарий

В СБУ отмечают, что подозрение объявлено по статье о подделке документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей. В спецслужбе уточняют, что речь идет о подделке документов о перерегистрации политической партии «Объединенная Украина» в политическую партию «Партия Шария», а также фальсификации протоколов заседаний, что позволило выбрать нужных руководителей партии.

По информации СМИ, подозрение объявлено тёще Анатолия Шария Алле Бондаренко. В спецслужбе эту информацию не комментируют.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Шария, а также его супруги, и других родственников.

После этого супруги Шарий призвали президента Зеленского и его семью готовиться к ответному удару.