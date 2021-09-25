Хабаровск, 25 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» уверенно с «сухим» счетом обыграл московскую команду «Велес» в матче тринадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rodnikovskij-rabochij.ru Футбол

Игра состоялась на поле хабаровского стадиона им. В.И. Ленина и закончилась победой гостей со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились азербайджанский форвард хабаровской команды Давид Караев (38-я минута) и нападающий Дмитрий Барков (58-я, с пенальти).

Отметим, по итогам встречи в активе «СКА-Хабаровска» стало 24 очка, что позволяет клубу находиться на четвертом месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Велеса» 20 очков и восьмое место.