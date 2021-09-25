Санкт-Петербург, 25 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Два разгонных блока «Фрегат-МТ» отправлены из Санкт-Петербурга во Французскую Гвиану для обеспечения пусков российскими носителями с космодрома «Куру». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Vitaly V. Kuzmin Разгоночный блок «Фрегат» на MAKS-2015

Разгонные блоки были отправлены в контейнерах из морского порта. Разработчиком и производителем «Фрегата» является научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина.

Для пусков с космодрома «Куру» используется специальная модификация «Фрегат-МТ». Запуски полезной нагрузки посредством российских ракет «Союз-СТ» и разгонных блоков «Фрегат-МТ» производятся в рамках контракта с европейской компанией Arianespace.

До конца 2021 года с космодрома «Куру» должны стартовать две российские ракеты. Ранее в сентябре в Гвианский космический центр были отправлены две ракеты-носителя Союз-СТ.