Пермь, 25 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Перми 22-летний безработный из Закамска потратил с чужой кредитной карты 140 тыс. рублей. Об этом сообщает региональный глак МВД.

Кредитные карты

В полицию с заявлением обратилась 36-летняя женщина. Она заявила, что потеряла карту, а через несколько часов получила уведомление о списании 140 тыс. рублей. Подозреваемого вычислили быстро. Оказалось, что он приобрёл в разных магазинах города бытовую технику.

Теперь задержанному предстоит отвечать за кражу. Возбуждено уголовное дело.