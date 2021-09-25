Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Ростовчанин, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме на улице Магнитогорской, доставлен в больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 25 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске

По уточнённой информации, пострадавшему 62 года. Он госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. Угрозы жизни нет.

ИА REGNUM напоминает, что хлопок газовоздушной смеси случился утром 25 сентября в пятиэтажном жилом доме. Взрывной волной повреждена перегородка и выбиты стёкла.