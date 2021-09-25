Москва, , 12:07 — REGNUM Отличительная черта ШОС, БРИКС и ОДКБ — целенаправленная деятельность по укреплению региональной безопасности и глобальной стабильности без политизации и вмешательства в дела других стран, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«К сожалению, в целом ряде других региональных и международных организаций предпочитают пока громкие слова реальным делам, продолжая с маниакальной одержимостью обвинять во всем Москву, чтобы не допустить расширения российского влияния», — констатировал Слуцкий в телеграм-канале.

После стремительного ухода США из Афганистана, которые, как заметил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, потерпели там фиаско, вопросы борьбы с международным терроризмом, преступностью, наркоторговлей приобретают архиважное значение, отметил парламентарий.

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