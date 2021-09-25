Киев, , 12:15 — REGNUM В МВД Украины заявляют, что «кое-что нашли» в рамках расследования дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Пресс-служба МВД Украины

Об этом в эфире украинского телевидения заявил вечером 24 сентября заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По его словам, с момента покушения силовики исследовали несколько тысяч телефонных звонков в соответствующих зонах; а также около 430 га леса в поисках вещественных доказательств. Кроме того, отметил Енин, часть свидетелей добровольно прибыли на место преступления и поделились с органами предварительного расследования той информацией, которую они имели.

«На сегодня мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. У нас есть его примерный портрет — рост, вес, и другие следы, которые мы установили во время наших следственных действий… это все упростит нам поиск правонарушителя и его сообщников», — сообщил представитель МВД.

Енин рассказал, что в настоящий момент продолжаются достаточно сложные экспертизы, для завершения которых необходимо еще некоторое время. Он отметил, что результаты есть, но следствие не может поделиться ими с обществом, «чтобы преступник или его сообщники не воспользовались этой информацией».

ИА REGNUM напоминает — сам Шефир считает, что совершенное на него покушение было осуществлено для запугивания высшего эшелона власти Украины.

Также в Киеве заявили, что ФБР поможет Украине расследовать покушение на Шефира.