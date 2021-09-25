Сочи, Краснодарский край, 25 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В случае, если во время российского этапа автогонок серии «Формула — 1» в Сочи будет дождь, гонка может получиться очень интересной. Такое мнение 25 сентября высказал российский резервный пилот французской команды «Альпин» Даниил Квят.

Steve Даниил Квят

«По-моему, никогда здесь не ездили в дождь. Но если будет так много дождя, как обещают, то никто никуда не поедет. Когда идет дождь, поначалу много ошибок, но потом все находят, скажем так, точки отсчета — где тормозить, как лучше выбирать траекторию, и все становится более стабильно. Но в Сочи трасса довольно скользкая, поэтому, будет интересно», — приводит его слова ТАСС.

При этом 25 сентября в Сочи ожидаются ливневые дожди и 26 сентября также ожидается выпадение осадков.

Отметим, российский этап Гран-При автогонок «Формула — 1» в Сочи будет проходить с 24 по 26 сентября.